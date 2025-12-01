Форма поиска по сайту

01 декабря, 04:15

Политика

Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в конце декабря

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в конце этого года. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего 2 дня: понедельник и вторник (29 и 30 декабря. – Прим. ред.)", – цитирует депутата РИА Новости.

При этом в январе 2026-го россияне будут работать всего 15 дней из 31. Таким образом, предстоящий январь станет самым "нерабочим" с 2021 года. На размере окладной части заработной платы это не скажется.

Всего в следующем году россиян ожидает 7 коротких рабочих недель. Все сокращения связаны с проведением праздников. В частности, в феврале россияне будут отдыхать 3 дня – с 21-го по 23-е число, в честь Дня защитника Отечества, а затем работать 4 дня – с 24-го по 27-е число.

Предстоящая рабочая зима станет для россиян самой короткой за 20 лет

