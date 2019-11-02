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Экономика

09:13

В МВФ назвали страну с самым быстрым ростом экономики

экономика за рубежом

Экономический рост Гайаны в 2020 году составит 86%. Это в 14 раз превышает прогнозируемые темпы развития экономики Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

По оценке экономистов, к такому резкому росту приведет разработка нефтяных запасов. Годовой ВВП Гайаны в настоящее время составляет около 4 миллиардов долларов. К 2024 году он может увеличиться до 15 миллиардов долларов.

Росту экономики страны способствует то, что в Гайане самое высокое количество нефти на душу населения. В Саудовской Аравии на одного человека приходится 1900 баррелей морских запасов нефти, а в Гайане – 3900 баррелей.

Сейчас в латиноамериканской стране разведано 16 месторождений. В сентябре текущего года у побережья Гайаны обнаружили две новые залежи нефти.

Ранее МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с апрельским докладом – до 1,1%. При этом на 2020 год прогноз повышен до 1,9% (на 0,2 процентного пункта).

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