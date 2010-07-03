В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику РФ

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Ежегодный отрицательный эффект западных санкций на российскую экономику составил в среднем 0,2 процентных пункта. К таким выводам пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ), пишет РБК.

Падение цен на нефть снижает развитие экономики в среднем на 0,65 процента в год.

Наименьшее влияние на рост ВВП оказали жесткая бюджeтная политика (минус 0,1 процентного пункта), а также сдерживающая денежно-крeдитная политика России (минус 0,2 процентного пункта).

В общей сложности все вышеперечисленные пункты отняли почти 1,2 процентного пункта от ежегодного роста российской экономики. Вместе с тем ежегодный рост ВВП России в 2014-2018 годах составил 0,5 процента.

Ранее эксперты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung проанализировали данные о состоянии российской экономики. Они положительно оценили процесс развития страны в условиях санкций и падения цен на нефть. Аналитики отметили, что после полного восстановления промышленности и сельского хозяйства РФ получит стабильную экономику, независимую от других стран. Последний раз, по данным экспертов, такой рост наблюдался в России в 2012 году.

Между тем Всемирный банк (ВБ) признал, что в 2018 году темпы роста российской экономики увеличивались, а инфляция оставалась низкой. Рост ускорился в минувшем году до 1,6 процента. Основной причиной этого называется рост объемов нефтедобычи и повышение цен на нефть. ВБ предупреждает, что на развивающиеся страны (к ним относится Россия) окажут давление падение внешнего спроса и повышение стоимости заимствований.

