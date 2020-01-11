Началась встреча Путина и Меркель в Кремле

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В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что лидеры в ходе встречи в Кремле обсудят ближневосточную тематику на фоне обострения ирано-американского кризиса.

Кроме того, Путин и Меркель коснутся вопросов обстановки в Ливии и Сирии. Также они поговорят об урегулировании внутриукраинского кризиса.

"Мы в постоянном контакте находимся, занимаемся и внутренней проблематикой, экономической, и политической, и международными вопросами. Есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточимся", – заявил глава российского государства.

Отмечается, что встреча была Путина и Меркель была условлена во время проведения саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года. Тогда в Париже стороны коснулись вопросов урегулирования ситуации в Донбассе.

Саммит "нормандской четверки", прошедший в декабре прошлого года, стал первым за три года. Кроме Владимира Путина и Ангелы Меркель на нем присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский.