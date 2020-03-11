Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 83,81 копейки – до 81,0207 рубля, курс доллара – на 54,88 копейки, до 71,472 рубля, следует из данных регулятора.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась по сравнению с показателем на среду на 67,9 копейки, до 75,7689 рубля.

В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года.

Причиной удешевления черного золота стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти.

На фоне снижения цены на нефть подешевела и российская валюта. В ЦБ заявили, что проанализируют сложившуюся ситуацию и в случае необходимости подключат дополнительные меры для защиты РФ от внешних шоков.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов призвал не ждать снижения цены на бензин на фоне обвала нефтяных котировок. По его словам, расти цены также не должны.