Россиян предупредили о подорожании авиабилетов из-за курса валют

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Авиабилеты могут подорожать более чем на 10 процентов в связи с изменением курса валют с 12 марта. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Эксперты считают, что 10-11 марта – самое удачное время для покупки авиабилетов за границу", – говорится в сообщении пресс-службы.

Международная ассоциация гражданской авиации (IATA) продлила действие курса валют предыдущей недели до 11 марта и уже обнародовала новый курс на 12 марта.

Так, с 12 по 17 марта внутренний курс евро IATA составит 82 рубля, а доллара – 72,5 рубля. Таким образом, 10-11 марта еще можно купить авиабилеты по прежним ценам.

Авиакомпания "Аэрофлот" ранее разрешила пассажирам изменить маршрут, даты вылета или вернуть билеты в города Италии и Израиля и обратно.

Эксперты прогнозируют рост цен на авиабилеты в ночь на среду

Рубль резко подешевел к доллару и евро после обвала мировых цен на нефть. Стоимость сырья упала из-за "провальных" переговоров Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.

В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является мазохизмом. Он отметил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.