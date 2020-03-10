"Аэрофлот" разрешил вернуть или обменять билеты по ряду маршрутов без доплат

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" разрешила пассажирам изменить маршрут, даты вылета или вернуть билеты в города Италии и Израиля и обратно. При этом никаких доплат граждане совершать не будут, сообщает РИА Новости.

Данные разрешительные меры коснутся билетов на период с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно. В частности, можно будет получить полную стоимость проездного документа, один раз изменить дату вылета (не позднее 31 декабря 2020 года) и изменить маршрут.

Аналогичные меры введут в отношении рейсов до городов Германии, Испании и Франции и обратно. "Аэрофлот" объявил о возможности изменить маршрут и даты путешествия. Штрафы за данные операции взимать не будут.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" запустит новую услугу, согласно которой пассажиры смогут сдать уже купленные билеты. За 500 рублей при оформлении полетного документа можно будет впоследствии вернуть его.

Также сообщалось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" временно приостановила полеты в Венецию и Бордо, а также в Рим. Ограничения будут действовать до конца апреля 2020 года.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных вирусом в Китае достигло 80 754 человек, скончались 3136 человек, излечилось почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.

