"Уральские авиалинии" приостановили рейсы из Москвы в Венецию, Рим и Бордо

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостановила до конца апреля рейсы из Домодедово в Венецию и Бордо, а также в Рим из Жуковского, сообщает Агентство "Москва".

В частности, с 12 марта по 25 апреля не будет летать рейс U6-877/878 Домодедово – Венеция – Домодедово, 14, 18, 21, 28, 30 марта и с 1 по 25 апреля по понедельникам и средам отменят рейс U6-831/832 Жуковский – Рим – Жуковский, а также с 12 марта по 25 апреля – рейс 6-793/794 Домодедово – Бордо – Домодедово.

Пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут обратиться за возвратом средств по месту приобретения либо переоформить билеты на другую дату или рейс.

Кроме того, оформить вынужденный возврат могут также пассажиры с билетами на рейсы по 25 апреля в остальные города Италии, Франции, Германии и Испании.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. ВОЗ уже отправила медицинские защитные средства в 57 стран и планирует осуществить такие же поставки еще в 28 государств. 120 мировых стран получили необходимое лабораторное оборудование.

По последним данным, число зараженных вирусом в Китае достигло 80 754 человек, скончались 3136 человек, излечилось почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.

