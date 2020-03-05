"Аэрофлот" приостановит рейсы в Гонконг

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Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает выполнение рейсов между Москвой и Гонконгом с 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что пассажиры с оформленными билетами не позднее 5 марта на рейсы SU212/213 с датами перевозки в период с 8 марта по 31 марта 2020 года могут бесплатно изменить дату вылета с сохранением пункта прилета и вылета, а также оформить возврат билетов в местах приобретения.

В пресс-службе отметили, что возврат для билетов, приобретенных на сайте, можно осуществить в любой точке собственной продажи или в контакт-центре.

Пассажиры с билетами на руках на отмененные рейсы с 8 марта могут обратиться для их переоформления и возврата на специальную выделенную горячую линию, по круглосуточным номерам контакт-центра авиакомпании или в офисы собственных продаж компании.

Ранее авиакомпания не исключила, что может быть сокращено число рейсов и в Италию. Полеты станут реже выполнять, когда сократится пассажиропоток на данном направлении. Гендиректор перевозчика заявил, что последствия коронавируса уже негативно сказались на авиаперевозках.

С 1 марта Россия приостановила авиасообщение с Южной Кореей. Полеты разрешили лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные). Полеты в Иран тоже ограничили. С 4 марта временно также приостановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.

