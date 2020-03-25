Российские ТЦ попросили у правительства помощи из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о помощи отрасли.

Как рассказали Агентству "Москва" в организации, обращение уже принято в обработку. В нем содержатся предложения по поддержке торговой недвижимости.

В частности, предлагается субсидировать процентные ставки по действующим кредитам и отсрочить уплату НДС и налога на прибыль на три месяца с возможностью продления до 31 января 2021 года.

РСТЦ также призвал временно отменить налоговые платежи по земельному налогу и налогу на имущество, включая 2019 год, и арендные платежи за земельные участки в госсобственности.

Кроме того, организация попросила снизить цену объектов и земельных участков при переоценке кадастровой стоимости, а также отменить влияние курсовой разницы при исчислении налогов.

Совет предполагает, что данные "меры позволят сохранить инфраструктуру обеспечения повседневных потребностей населения в действующем состоянии".

В то же время президиум правительства Москвы установил первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, который пострадал из-за снижения деловой активности.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья рекомендовали собственникам приостановить работу торговых центров (ТЦ).