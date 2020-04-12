Песков сообщил о влиянии ограничений на работу Путина

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Работа Владимира Путина в условиях распространения коронавируса является более интенсивной, чем обычно. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".
"Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе, он именно оттуда черпает понимание реальности. Но невозможность, наверное, проводить это прямое общение никоим образом не влияет на интенсивность его графика. График не то что такой же, он гораздо более интенсивный, чем в обычный период", – отметил Песков.
Накануне Песков сообщил, что здоровье Владимира Путина находится в порядке, даже несмотря на то, что мероприятий в расписании стало больше. При этом он подчеркнул, что глава государства минимизировал очные контакты со своими коллегами.
В начале недели Песков рассказал, что режим дистанционной работы Владимира Путина продлится еще как минимум неделю. При этом он уточнил, что это не связано с обнаружением коронавируса у главврача больницы в Коммунарке, с которым контактировал президент.
Песков подчеркнул, что глава государства и все работающие с ним люди регулярно тестируются на коронавирус.
29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах.
Почти половина заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет
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