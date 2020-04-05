Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Режим дистанционной работы Владимира Путина продлится еще как минимум неделю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия 1.

Он уточнил, что это не связано с обнаружением коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.

Песков рассказал, что глава государства и все, кто с ним работают, регулярно тестируются.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек.

Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции. За сутки из больниц выписали 22 человека, за весь период – 355. За сутки умерло два пациента в Москве. За весь период по России скончались 45 человек.

До 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.