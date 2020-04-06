Песков заявил, что Путин минимизировал очные контакты из-за коронавируса

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин минимизировал очные контакты из-за коронавируса, но полностью от них не отказался. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался", – сказал Песков.

Накануне Песков рассказал, что режим дистанционной работы Владимира Путина продлится еще как минимум неделю. При этом он уточнил, что это не связано с обнаружением коронавируса у главврача больницы в Коммунарке, с которым контактировал президент.

Песков подчеркнул, что глава государства и все работающие с ним люди регулярно тестируются на коронавирус.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.

За последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения в Москве – 591.

В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6 343 случая коронавирусной инфекции. Из больниц выписали 406 человек. За весь период умерли 47 человек. В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.

