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Экономика

13:29

Правительство внедрит новый инструмент стимулирования найма безработных

власть экономика

Фото: depositphotos/baranq

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о новом инструменте стимулирования найма безработных. Об этом сообщает RT.

По словам Мишустина, компании и индивидуальные предприниматели смогут получить государственную субсидию, если устроят на работу граждан, которые по данным на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные.

"Это три минимальных размера оплаты труда – по 12 792 рубля на каждого нового сотрудника", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что правительство утвердило правила предоставления этой поддержки. Работодатели получат платежи в несколько этапов после того, как сотрудник отработает 1 месяц, затем 3 месяца и полгода.

Предполагается, что благодаря реализации этой меры будут трудоустроены более 220 тысяч россиян. На эти цели в федеральном бюджете на текущий год заложено 12 миллиардов рублей, отметил Мишустин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичный рынок труда восстановился после самоизоляции. В качестве безработных на бирже зарегистрированы чуть больше 60 тысяч человек. Ефимов также добавил, что количество вакансий превышает количество предложений по рабочей силе, напряженности не чувствуется.

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