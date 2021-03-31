Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2021 года

Апрель готовит множество важных изменений в жизни россиян. В первую очередь в этом месяце увеличат социальные пенсии и детские выплаты, кроме того, для учеников автошкол изменят правила проведения экзаменов. А для туристов откроют для путешествий сразу шесть новых стран. Рассказываем подробности об этих и других нововведениях предстоящего месяца.

Повышение социальных пенсий

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Социальные пенсии 1 апреля будут повышены на 3,4%, их средний размер составит 10 183 рубля. Изменения производятся с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за минувший год. Индексация выплат затронет свыше 3,9 миллиона человек.

Социальная пенсия по старости выплачивается пожилым людям, которым не хватило стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии. Также она положена нетрудоспособным инвалидам, детям-сиротам до 18 лет, бывшим госслужащим и другим льготным категориям населения.

Выплаты детям по-новому

С 1 апреля выплаты на детей от 3 до 7 лет малообеспеченным семьям будут назначаться по новому правилу. Размер ежемесячной выплаты будет дифференцирован в зависимости от материального положения семьи. При подсчете также будет учитываться имущество семьи: квартиры, машины, земельные участки, гаражи, дачи и вклады.

За базовый размер пособия принимается 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если доход семьи на каждого человека после получения выплаты не достигнет прожиточного минимума, то выплату увеличат до 75%, а при необходимости его могут поднять и до 100%.

Выплаты будут пересчитываться ежегодно с учетом величины прожиточного минимума на детей. Оформить ее можно через портал госуслуг, а также при обращении в офис "Мои документы" с 1 апреля по 31 декабря. Перерасчет произведут с 1 января 2021 года.

В Москве право на детское пособие имеют семьи, доход которых не превышает 18 тысяч 29 рублей в месяц на человека. Таким образом, размер ежемесячной выплаты на ребенка составит от 7 тысяч 791 рубля (50%) до 15 тысяч 582 рублей (100%).

Новые правила сдачи на права

С 1 апреля в России изменятся правила проведения экзамена на водительские права

С 1 апреля 2021 года вступает в силу обновленный порядок аттестации для будущих водителей. Для кандидатов отменяется практический экзамен на закрытых площадках, вместо этого инспекторы будут проверять навыки вождения в реальной обстановке – на автострадах, развязках, перекрестках.

Также изменения коснулись критериев оценки водителей. Ошибки были разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. В отдельный блок отнесены грубые нарушения, которые являются основанием для моментального завершения экзамена.

Новые правила предусматривают аннулирование результатов испытания, если заваливший экзамен водитель не согласен с решением инспектора. Жалобы будет рассматривать специальная комиссия. Также в регламенте прописали четкие основания, по которым водительские права могут признать недействительными.

Предустановка российского софта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

На всех смартфонах, планшетах, смарт-телевизорах, ноутбуках и компьютерах с 1 апреля 2021 года будет предустановлено в обязательном порядке российское программное обеспечение (ПО): браузеры, поисковые и навигационные системы, а также облачные сервисы для хранения данных.

В список софта включили продукты компании "Яндекс", антивирус Kaspersky, сервис госуслуг и платежную систему "Мир", а также некоторые другие программы. В частности, на телевизорах потребуется предустановка сервисов "Яндекс", ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, "КиноПоиск" и ряда других.

А с 1 июля за нарушение требований продавцам электронных устройств будут грозить штрафы до 200 тысяч рублей.

Первый раз в первый класс

С 1 апреля начинается запись детей в первый класс. Теперь прикрепление к школе будет проходить в два этапа.

На первом этапе (до 30 июня) могут записаться первоклашки, имеющие первоочередное или преимущественное право зачисления, а также дети, которые живут в том же районе, где находится школа. С 6 июля и до того момента, когда все свободные места будут заполнены, можно подать заявление на зачисление в школы другого района.

В Москве основная часть воспитанников дошкольных групп автоматически переходит в первый класс своей же школы, поэтому писать дополнительные заявления не требуется. Остальные же могут это сделать на сайте mos.ru.

Весенний призыв

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

1 апреля в России начинается весенний призыв на прохождение обязательной военной службы. Военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и не имеют отсрочек. Этой весной в армию планируют привлечь почти 135 тысяч человек. Призывная кампания продлится до 15 июля.

Минимальные цены на сигареты

1 апреля вступает в силу требование о единой минимальной цене на табачную продукцию. Рассчитывать ее будут на основании значения ставки акциза на пачку, НДС и повышающего коэффициента.

Определять уровень минимальной цены на табак будет правительство РФ. Как ожидается, новое требование позволит избежать необоснованного занижения стоимости на рынке, а также защитит потребителей от некачественной и контрабандной продукции. В этом году начальная планка будет установлена в районе 107 рублей за пачку сигарет.

Маркировка пива

С 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года в России будет проводиться эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков.

Помимо алкогольного и безалкогольного пива, в эксперименте будут участвовать производители сидра, пуаре и медовухи.

Возобновление авиасообщения и открытие стран

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 1 апреля Россия открывает авиаперелеты еще с шестью зарубежными странами: Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Из Москвы один раз в неделю будут летать рейсы в Дамаск, Душанбе, Ташкент, Коломбо, а также два раза в неделю в Каракас.

В Германию на самолете можно будет добраться до Франкфурта-на-Майне и Берлина. Также с этого дня увеличится число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.

Кроме того, перелеты за границу возобновят еще из 13 российских городов, в частности из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Калуги, Краснодара, Сочи и Тюмени.

К радости для российских туристов, с 1 апреля можно будет поехать отдыхать на Кипр без обязательного соблюдения карантина. Попасть на остров можно будет при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Причем детям до 12 лет его предъявлять не нужно.

Отмена "ковидных" послаблений

Также с апреля перестают действовать некоторые меры поддержки, которые были введены из-за пандемии коронавируса. С этого момента уже нельзя будет получить новогодние выплаты – пять тысяч рублей – на детей до восьми лет.

Кроме того, будут отменены карантинные больничные для граждан старше 65 лет, а безработные не смогут регистрироваться в центрах занятости удаленно. Снова придется подавать заявление для получения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

С апреля перестают действовать рекомендации Центробанка (ЦБ) о реструктуризации кредитов во время пандемии, а также заканчивается действие запрета ЦБ на принудительное выселение клиентов-должников.

Электронная справка

Получить справку о правах на жилье в Москве с 1 апреля можно будет только в электронном формате. С 2014 года такая услуга предоставлялась и в бумажном, и цифровом варианте. Прислать все документы должны в течение 14 рабочих дней.

Открытие летних веранд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сезон работы летних веранд в Москве официально стартует 1 апреля. В этом году в городе откроется около трех тысяч летних веранд и кафе. Они должны располагаться на расстоянии не более пяти метров от входа в здание и не ближе 25 метров от входа в метро.

Весенний режим в зоопарке

Московский зоопарк с 1 апреля перейдет на весенний режим работы. За обитателями зоосада можно будет понаблюдать с 09:00 до 20:00. Вход будет закрываться в 19:00.

По словам специалистов зоопарка, с приходом весны начали выходить из своих укрытий сурки, кустарниковые собаки, гиены и львы, а также птицы, у которых начинается брачный период, – павлины, фазаны, турако, попугаи и другие.

Чипирование животных

В ветеринарных клиниках столицы с 1 апреля стартует акция по чипированию домашних животных. Установка микроустройства занимает несколько минут, процедура абсолютно безопасна для животного.

Капсула с 15-значным номером вводится под кожу в области холки при помощи одноразового аппликатора. Сам по себе микрочип без сканера неактивен. Стоимость процедуры составляет 706 рублей. Микрочип позволяет опознать животное даже за пределами РФ и может потребоваться для путешествий.