ПФР назвал условие получения выплаты на детей до 8 лет до Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Родителям, которые рассчитывают получить новогоднюю выплату на ребенка до 8 лет до Нового года, следует обратиться за ней не позднее вторника, 29 декабря. Об этом сообщили в ПФР, передает РИА Новости.
"Чтобы помочь семьям с оформлением средств, в эту субботу, 26 декабря, клиентские службы ПФР по всей стране, как и в прошлые выходные, будут работать и принимать родителей с заявлениями на 5 тысяч рублей", – объявили в организации.
Заявление необходимо подать, если дети появились в период с июля 2020 года или семья ранее не получала единовременные весенние выплаты, установленные указом президента. Усыновителям также необходимо предоставить документы на усыновление.
Те, кто уже получал выплаты на детей, новые деньги получат в беззаявительном порядке. Средства переведут на банковские реквизиты, указанные в прошлых заявлениях.
Ранее Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции сообщил, что семьи с детьми к Новому году смогут получить от государства по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 8 лет. Получить средства можно на тех детей, которые родились в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года.
По состоянию на 23 декабря семьям с детьми уже перечислили порядка 67 миллиардов рублей новогодних выплат. Их получили семьи, в которых проживают более 13 миллионов детей.
Заявки на предновогодние выплаты семьям с детьми подали почти 500 тыс человек
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