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Общество

17:30

Минфин перечислил средства на новогодние выплаты детям в ПФР

общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство финансов РФ перевело в Пенсионный фонд средства, выделенные на новогодние выплаты детям до 8 лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Минфин довел 73,6 миллиарда рублей, выделенных из резервного фонда правительства, до Пенсионного фонда России с целью оперативного обеспечения выплаты этих средств семьям с детьми до 8 лет", – рассказали в ведомстве.

О выплатах семьям с детьми накануне, 17 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, ее размер составит по 5 тысяч рублей на ребенка.

В Пенсионном фонде России (ПФР) уточнили, что те, кто ранее получал предыдущие выплаты от властей, получат новые деньги в беззаявительном порядке. В ином случае потребуется написать заявление и указать реквизиты банковского счета.

Мишустин рассказал, как семьям получить новогодние выплаты

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