Свыше 300 тыс человек подали заявки на новогодние выплаты на детей

Фото: depositphotos/halfpoint
Более 300 тысяч человек подали заявку на новогодние выплаты на детей в возрасте до семи лет меньше чем за сутки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вчера сразу же после пресс-конференции президента РФ на этом портале была открыта электронная форма для заявления на выплаты. Меньше чем за два часа более ста тысяч электронных обращений, на сегодняшнее утро их число превысило 300 тысяч", – отметил Мишустин.
Он добавил, что заявление на выплаты будет рассматриваться не более пяти дней. После этого в течение следующих трех рабочих дней средства будут перечислены. Мишустин поручил Пенсионному фонду РФ неукоснительно соблюдать указанные сроки.
Ранее в Минфине сообщалось, что для произведения новогодних выплат необходимо будет выделить 73,5 миллиарда рублей из резервного фонда. В ведомстве отметили, что данная мера коснется 14,7 миллиона детей.
На ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что семьи с детьми до семи лет получат дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Средства будут доведены до них к Новому году.
Также глава государства подчеркнул, что объем поддержки семей с детьми может вырасти с 1 января 2021 года, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека. Он отметил, что данный вопрос будет проанализирован.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: