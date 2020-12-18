Свыше 300 тыс человек подали заявки на новогодние выплаты на детей

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Более 300 тысяч человек подали заявку на новогодние выплаты на детей в возрасте до семи лет меньше чем за сутки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Вчера сразу же после пресс-конференции президента РФ на этом портале была открыта электронная форма для заявления на выплаты. Меньше чем за два часа более ста тысяч электронных обращений, на сегодняшнее утро их число превысило 300 тысяч", – отметил Мишустин.

Он добавил, что заявление на выплаты будет рассматриваться не более пяти дней. После этого в течение следующих трех рабочих дней средства будут перечислены. Мишустин поручил Пенсионному фонду РФ неукоснительно соблюдать указанные сроки.

Ранее в Минфине сообщалось, что для произведения новогодних выплат необходимо будет выделить 73,5 миллиарда рублей из резервного фонда. В ведомстве отметили, что данная мера коснется 14,7 миллиона детей.

На ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что семьи с детьми до семи лет получат дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Средства будут доведены до них к Новому году.

Также глава государства подчеркнул, что объем поддержки семей с детьми может вырасти с 1 января 2021 года, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека. Он отметил, что данный вопрос будет проанализирован.