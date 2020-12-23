Семьям с детьми до 8 лет перечислили около 67 млрд рублей новогодних выплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Михаил Мишустин сообщил, что российским семьям с детьми до восьми лет перечислили около 67 миллиардов рублей в качестве предновогодних выплат. Об этом премьер-министр заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Данные средства направлены семьям, в которых воспитываются более 13 миллионов детей. Новые заявления были поданы на 400 тысяч ребят", – отметил Мишустин.

На ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что семьи с детьми до семи лет получат дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Средства будут доведены до них к Новому году.

Также глава государства подчеркнул, что объем поддержки семей с детьми может вырасти с 1 января 2021 года, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека. Он отметил, что данный вопрос будет проанализирован.