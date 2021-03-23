В России с 1 апреля отменят некоторые льготы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В России с 1 апреля прекращают действие некоторые льготы, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. В частности, будут отменены карантинные больничные для граждан старше 65 лет.
При этом россияне еще могут успеть до указанной даты подать заявление на получение "новогодних" пяти тысяч рублей на ребенка до восьми лет.
Также после 31 марта нельзя будет обращаться в службы занятости дистанционно по вопросам регистрации в качестве безработных.
Кроме того, в последний день марта утратят силу рекомендации Банка России о пересмотре кредитов для граждан, самозанятых и владельцев малого бизнеса, у которых обнаружили COVID-19 или упали доходы из-за пандемии. Помимо этого, рекомендации регулятора не обращать взыскание на единственное жилье должников по ипотеке также прекратят действие.
С 1 апреля нельзя будет пополнять наличными анонимные электронные кошельки. Для этого потребуется прикрепленный к кошельку банковский счет.
Договоренность с производителями, поставщиками и торговыми сетями о снижении или поддержании цен на подсолнечное масло и сахар-песок также прекратит действие с 1 апреля.
Эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде также может быть завершен к 1 апреля. При этом, если Совет Федерации рассмотрит соответствующий закон, принятый Госдумой в трех чтениях, он может быть продлен до 15 ноября 2021 года.
Ранее в Госдуме предложили ввести компенсации учителям за работу в удаленном формате за расходы на услуги связи, интернета, обслуживание компьютерной техники.
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