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Москва 24

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Общество

11:20

В СФ прокомментировали идею создания должности омбудсмена по защите прав пенсионеров

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский оценил идею, связанную с появлением должности федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров. Об этом сообщает RT.

"Такие предложения были, их рассматривали, но они ни к чему не приводили. У нас есть уполномоченный по правам человека и я думаю, что этого вполне достаточно... Мне кажется, что это предложение вряд ли будет поддержано", – заявил Рязанский.

Ранее член ОП РФ Султан Хамзаев предложил создать должность федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров. Он напомнил, что часто бывают ситуации, когда представители старшего поколения вынуждены обращаться в суды, чтобы добиться полагающихся выплат, льгот.

По его словам, не все пожилые люди могут сами пойти в суд, в том числе из-за возраста. Кроме того, не у всех есть возможность оплачивать работу юриста. Появление должности федерального омбудсмена по защите прав пенсионеров с представительствами во всех регионах, по мнению общественного деятеля, поможет в решении вопроса.

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