В Институте астрономии РАН рассказали, какие небесные явления можно увидеть в апреле

С начала года природа подарила жителям столицы целый набор уникальных природных явлений: ледяные столбы, гало, алмазная пыль. Ждут ли нас в ближайшее время астрономические сюрпризы? Специалисты Института астрономии РАН рассказали, какие яркие небесные явления москвичи и жители России смогут увидеть в апреле.



Выход Сатурна и Юпитера

С начала апреля жители Москвы и всей России смогут наблюдать в небе планету Юпитер, рассказал Москве 24 заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. "На самом деле люди его уже фотографируют. Юпитер – это яркий объект. Правда, сейчас он пока еще не очень заметный, но его яркость будет увеличиваться", – сообщил Вибе.





Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Видимое положение Юпитера удаляется от Солнца, и он становится виден по утрам перед восходом. Пока он теряется в лучах утренней зари, его вряд ли удастся увидеть невооруженным взглядом. Но можно фотографировать.

Выход Юпитера в зону видимости будет выглядеть как яркая, светящаяся летящая точка. Это явление можно наблюдать на протяжении нескольких месяцев.

Неделей позже, 11 апреля, в зону утренней видимости также выйдет Сатурн. "Эти планеты уже довольно давно находятся примерно на одном участке неба, поэтому видны становятся вместе", – сообщил Вибе.

В мае эти планеты уже можно будет наблюдать без телескопа, невооруженным глазом. Они будут видны правее Солнца в ранние утренние часы, до того как оно взойдет, рассказал специалист РАН.



Звездопад Лириды

Достаточно мощный метеорный поток можно будет наблюдать во второй половине апреля. "Звездопад Лириды случается каждый год и входит в список основных метеорных потоков, как и Ориониды, Персеиды, Леониды. Он хорошо изучен и хорошо подходит для наблюдения", – рассказал Москве 24 научный сотрудник Института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Владислав Леонов.





Владислав Леонов научный сотрудник Института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Наблюдать звездопад можно будет с 16 по 25 апреля. Максимальный поток будет 22 апреля. В течение часа можно наблюдать порядка 15–20 метеоров по всей небесной полусфере, а иногда возможны всплески до 100 метеоров.

Скорость, с которой метеоры вылетают в атмосферу, – примерно 49–50 километров в секунду, рассказал Леонов. "Если метеоры находятся на достаточно большом расстоянии (то есть радианты видны с поверхности Земли), то длина метеорного трека будет большая", – отметил эксперт. Это означает, что человек успеет взглядом захватить "падающую звезду".





Владислав Леонов научный сотрудник Института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Все зависит от перспективы смотрящего. А так любой метеорный поток годится для того, чтобы загадывать желания.

Сотрудник РАН отметил, что апрель – хорошее время для наблюдения звездопада. Зимой это часто не позволяют сделать погодные условия, а в мае, июне и июле уже более короткие и светлые ночи. "Сейчас ночи темные, поэтому, если будет ясная погода, любители смогут наблюдать метеорный поток Лириды", – сообщил Леонов.

Специалист подчеркнул, что звездопад будет лучше видно за городом. Отлично подойдет Подмосковье, вдали от огней и сильной засветки. Сами метеоры можно будет заснять на камеру или фотоаппарат.