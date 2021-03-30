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09:39

Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы с 1 апреля

город животные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 апреля Московский зоопарк будет работать до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

"С 1 апреля Московский зоопарк будет работать еще на один час дольше. Теперь увидеть наших обитателей можно будет с 09:00 до 20:00. Вход будет закрываться в 19:00", – говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что с приходом тепла животные стали активнее. Так, кустарниковые собаки ежедневно выходят погулять большим семейством.

"Мы также заметили, что гораздо чаще стали выходить гиены. А львы теперь часами греются на солнце в своем уличном вольере. Кроме того, весной у многих наших подопечных начинается брачный сезон", – рассказали в зоопарке.

Ранее сообщалось, что сурки первыми вышли из спячки, остальные жители зоосада еще готовятся к пробуждению. В 2021 году все животные спали дольше из-за холодной и снежной зимы.

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