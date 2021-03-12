В Совфеде оценили планы Минтруда учитывать имущество семьи при выплатах на детей

Минтруд представил новые критерии для назначения пособий на детей от 3 до 7 лет малообеспеченным семьям. В ведомстве собираются учитывать их движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банке, сообщает пресс-служба ведомства. Разбираемся, зачем нужны такие нововведения и станет ли поддержка государства более адресной.
Считаем по-новому
Указ о порядке ранжирования выплат на детей от 3 до 7 лет 10 марта подписал Владимир Путин. Теперь помощь государства будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Размер выплаты может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.
Например, 50% регионального прожиточного минимума принимается за базовый размер пособия. Если среднедушевой доход семьи после получения выплаты не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплату увеличат до 75% регионального прожиточного минимума, а при необходимости – и до 100%.
Выплаты будут пересчитываться каждый год с учетом изменения величины прожиточного минимума на детей. В обновленных размерах они осуществляются с 1 января. Выплаты будут перерассчитывать по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.
Минтруд, в свою очередь, предлагает при назначении выплат также учитывать имущество и банковские сбережения нуждающихся. По задумке ведомства, на пособия смогут претендовать семьи с одной или несколькими квартирами, если площадь на одного человека составляет менее 24 квадратных метров или же если помещение признано негодным для проживания.
Также семья может владеть домом или несколькими, если площадь на каждого ее члена менее 40 квадратных метров, а кроме того, одной дачей, участком земли площадью не более четверти гектара, нежилым помещением, автомобилем и мотоциклом. Сюда же относятся трактор, комбайн или катер.
Помимо этого, семья может иметь банковский вклад, если годовой доход от процентов не превышает величину прожиточного минимума. В многодетной семьи или семье с ребенком-инвалидом допускается во владение несколько гаражей, машин и мотоциклов.
А вот семья с новым, до 5 лет, мощным (свыше 250 лошадиных сил) автомобилем пособие получить не сможет. В данной ситуации исключением являются многодетные родители с микроавтобусом, в котором более пяти посадочных мест, пояснили в ведомстве.
В министерстве добавили, что если семья, которой уже назначили выплату, по новым критериям больше не подпадает под категорию нуждающейся, то все равно продолжит получать поддержку в течение 12 месяцев со срока назначения.
Вместе с тем, по данным СМИ, Минтруд также рассматривает введение "правила нулевого дохода". Согласно ему, родители смогут получать выплату на ребенка при наличии хотя бы одного официального источника дохода (не пособия) или если у них есть объективные причины не работать.
К таким относится официальная безработица с регистрацией в центрах занятости, длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, за инвалидом или пожилыми родственниками старше 80 лет. Также учитываются ситуации с нахождением в армии, трехмесячный период после службы и обучение по очной форме.
Один из родителей в многодетной семье может иметь нулевой доход. Предполагается, что он не работает, посвящая время дому. Не распространяется правило и на единственных родителей.
Точечная настройка
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил Москве 24, что с новыми критериями распределение государственной поддержки станет более справедливым.
"Когда мы говорим о социальной поддержке, важен фактор адресности и нуждаемости. С первым все понятно, у получателя всегда есть имя и фамилия. С нуждаемостью действительно требуется некая чистота отношений. В этой связи речь пойдет о том, что подтверждать нуждаемость теперь придется", – сказал Рязанский.
Возможности налоговой службы на сегодняшний день позволяют учитывать все имущество и вклады семьи без участия самих заявителей, подчеркнул Рязанский.
По его словам, в будущем за счет оптимального распределения ресурсов и сокращения количества получателей можно рассматривать вопрос об увеличении размера пособия. На нынешнем этапе главная цель – провести инвентаризацию, резюмировал зампред комитета СФ по соцполитике.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в разговоре с Москвой 24 отметил, что новые критерии будут стимулировать граждан не получать доходы в "серой" зоне.
"Предложена очень разумная инициатива. Те, кто живет по закону и платит налоги, имеют право рассчитывать на помощь от государства", – считает Вострецов.
В вопросе государственной помощи необходимо подходить более ранжированно, соглашается собеседник Москвы 24. Однако, по словам Вострецова, следует задуматься и о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, чтобы максимально помочь нуждающимся.