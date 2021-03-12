В Совфеде оценили планы Минтруда учитывать имущество семьи при выплатах на детей

Минтруд представил новые критерии для назначения пособий на детей от 3 до 7 лет малообеспеченным семьям. В ведомстве собираются учитывать их движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банке, сообщает пресс-служба ведомства. Разбираемся, зачем нужны такие нововведения и станет ли поддержка государства более адресной.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Считаем по-новому

Указ о порядке ранжирования выплат на детей от 3 до 7 лет 10 марта подписал Владимир Путин. Теперь помощь государства будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Размер выплаты может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.

Например, 50% регионального прожиточного минимума принимается за базовый размер пособия. Если среднедушевой доход семьи после получения выплаты не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплату увеличат до 75% регионального прожиточного минимума, а при необходимости – и до 100%.

Выплаты будут пересчитываться каждый год с учетом изменения величины прожиточного минимума на детей. В обновленных размерах они осуществляются с 1 января. Выплаты будут перерассчитывать по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.

Минтруд, в свою очередь, предлагает при назначении выплат также учитывать имущество и банковские сбережения нуждающихся. По задумке ведомства, на пособия смогут претендовать семьи с одной или несколькими квартирами, если площадь на одного человека составляет менее 24 квадратных метров или же если помещение признано негодным для проживания.





пресс-служба Минтруда В 2020 году совершеннолетние дети не учитывались в составе семьи при расчете нуждаемости. Но если ребенок учится очно, он продолжает находиться на содержании у родителей. Поэтому принято решение учитывать детей в возрасте до 23 лет (не состоящих в браке) в составе семьи, если ребенок учится на очной форме обучения.

Также семья может владеть домом или несколькими, если площадь на каждого ее члена менее 40 квадратных метров, а кроме того, одной дачей, участком земли площадью не более четверти гектара, нежилым помещением, автомобилем и мотоциклом. Сюда же относятся трактор, комбайн или катер.

Помимо этого, семья может иметь банковский вклад, если годовой доход от процентов не превышает величину прожиточного минимума. В многодетной семьи или семье с ребенком-инвалидом допускается во владение несколько гаражей, машин и мотоциклов.

А вот семья с новым, до 5 лет, мощным (свыше 250 лошадиных сил) автомобилем пособие получить не сможет. В данной ситуации исключением являются многодетные родители с микроавтобусом, в котором более пяти посадочных мест, пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что если семья, которой уже назначили выплату, по новым критериям больше не подпадает под категорию нуждающейся, то все равно продолжит получать поддержку в течение 12 месяцев со срока назначения.

Вместе с тем, по данным СМИ, Минтруд также рассматривает введение "правила нулевого дохода". Согласно ему, родители смогут получать выплату на ребенка при наличии хотя бы одного официального источника дохода (не пособия) или если у них есть объективные причины не работать.

К таким относится официальная безработица с регистрацией в центрах занятости, длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, за инвалидом или пожилыми родственниками старше 80 лет. Также учитываются ситуации с нахождением в армии, трехмесячный период после службы и обучение по очной форме.

Один из родителей в многодетной семье может иметь нулевой доход. Предполагается, что он не работает, посвящая время дому. Не распространяется правило и на единственных родителей.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Точечная настройка

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил Москве 24, что с новыми критериями распределение государственной поддержки станет более справедливым.

"Когда мы говорим о социальной поддержке, важен фактор адресности и нуждаемости. С первым все понятно, у получателя всегда есть имя и фамилия. С нуждаемостью действительно требуется некая чистота отношений. В этой связи речь пойдет о том, что подтверждать нуждаемость теперь придется", – сказал Рязанский.





Валерий Рязанский первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике У нас ежегодно в федеральном бюджете оставалось несколько миллиардов рублей помощи, которая выделялась на детей. И за ней просто не приходили. Поэтому фактор нуждаемости обязательно нужно учитывать.

Возможности налоговой службы на сегодняшний день позволяют учитывать все имущество и вклады семьи без участия самих заявителей, подчеркнул Рязанский.

По его словам, в будущем за счет оптимального распределения ресурсов и сокращения количества получателей можно рассматривать вопрос об увеличении размера пособия. На нынешнем этапе главная цель – провести инвентаризацию, резюмировал зампред комитета СФ по соцполитике.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в разговоре с Москвой 24 отметил, что новые критерии будут стимулировать граждан не получать доходы в "серой" зоне.

"Предложена очень разумная инициатива. Те, кто живет по закону и платит налоги, имеют право рассчитывать на помощь от государства", – считает Вострецов.





Сергей Вострецов депутат Госдумы А есть ряд людей, которые до сих пор работают в "серой" зоне. Это миллионы человек. И если они, никак не участвуя в жизни общества и государства, придут за пособием, это не совсем честно по отношению к тем, кто живет "вбелую".

В вопросе государственной помощи необходимо подходить более ранжированно, соглашается собеседник Москвы 24. Однако, по словам Вострецова, следует задуматься и о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, чтобы максимально помочь нуждающимся.