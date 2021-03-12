Минтруд планирует учитывать имущество и вклады при выплатах на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минтруд планирует учитывать имущество и вклады при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"При назначении пособия будет учитываться только имущество родителей и детей. Семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно", – сообщили в пресс-службе.

При этом отмечается, что многодетные и семьи с детьми с инвалидностью могут иметь несколько гаражей и транспортных средств. Однако семья с новой мощной машиной (свыше 250 лошадиных сил) не сможет получить пособие. Под исключение подпадают только многодетные семьи (с четырьмя детьми и более) с микроавтобусом.

В министерстве уточнили, что выплаты будут получать семьи, владеющие одной или несколькими квартирами, если площадь на одного человека оказывается менее 24 квадратных метров. Если помещение не признано пригодным для проживания, оно не учитывается.

Также при выплатах будут учитываться находящиеся на содержании у родителей студенты до 23 лет, которые учатся на очной форме.

"В 2020 году совершеннолетние дети не учитывались в составе семьи при расчете нуждаемости. Но, если ребенок учится очно, он продолжает находиться на содержании у родителей. Поэтому принято решение учитывать детей в возрасте до 23 лет (не состоящих в браке) в составе семьи", – рассказали в министерстве.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.

Также президент подписал закон, продлевающий льготу для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего ребенка. По документу таким работникам давалось право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное им время.