Кипр открывает границы для россиян с 1 апреля

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Туристы из России смогут с 1 апреля поехать на Кипр без обязательного соблюдения карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного комитета по туризму островного государства.

"Тем пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина", – говорится в сообщении.

Как уточняется, детям, которые не достигли 12-летнего возраста, не нужно будет предъявлять результаты тестов на COVID-19, они понадобятся подросткам в возрасте от 12 до 18 лет.

Как ранее рассказал министр туризма Кипра Саввас Пердиос, Россию переместят из "серой" в "красную" категорию стран.

Одновременно островное государство гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от COVID-19. По словам Пердиоса, страна успешно борется с пандемией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о возобновлении авиасообщения со странами Европы будет рассматривать оперативный штаб при российском правительстве. Представитель Кремля подчеркнул, что в Европе наблюдается очень нестабильная ситуация с коронавирусом.

С 15 февраля Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. До этого россияне также получили возможность снова полететь во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар.

