Кипр открывает границы для россиян с 1 апреля

Фото: depositphotos/Grauvision
Туристы из России смогут с 1 апреля поехать на Кипр без обязательного соблюдения карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного комитета по туризму островного государства.
"Тем пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина", – говорится в сообщении.
Как уточняется, детям, которые не достигли 12-летнего возраста, не нужно будет предъявлять результаты тестов на COVID-19, они понадобятся подросткам в возрасте от 12 до 18 лет.
Как ранее рассказал министр туризма Кипра Саввас Пердиос, Россию переместят из "серой" в "красную" категорию стран.
Одновременно островное государство гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от COVID-19. По словам Пердиоса, страна успешно борется с пандемией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о возобновлении авиасообщения со странами Европы будет рассматривать оперативный штаб при российском правительстве. Представитель Кремля подчеркнул, что в Европе наблюдается очень нестабильная ситуация с коронавирусом.
С 15 февраля Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. До этого россияне также получили возможность снова полететь во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: