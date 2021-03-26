Свыше 1,8 млн звонков приняла горячая линия комплекса соцразвития за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители столицы с весны прошлого года получили более 700 тысяч услуг благодаря горячей линии комплекса социального развития. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.

Специалисты напомнили, что call-центр комплекса соцразвития заработал 23 марта 2020 года.

"В один момент к 120 тысячам человек старшего возраста, которые находились на постоянном надомном обслуживании, потенциально прибавились еще около 1,9 миллиона жителей столицы, которым могла понадобиться помощь социальных работников", – говорится в сообщении.

Горожане заказывали доставку продуктов и лекарств, товаров первой необходимости, кормов для животных и другие соцуслуги.

"За год работы горожане обратились на горячую линию более 1,8 миллиона раз. Сотрудники call-центра оформили около 560 тысяч заявок на более 700 тысяч услуг, которые выполнили соцработники", – рассказал руководитель департамента Евгений Стружак.

Позвонив в call-центр, жители столицы могли получить и психологическую поддержку, отметили в пресс-службе.

Горячая линия комплекса социального развития столицы работает каждый день с 08:00 до 21:00. Позвонить можно по телефону 8 (495) 870-45-09.

С 24 марта московские социальные работники начали поквартирный обход горожан старше 60 лет с целью информирования о вакцинации от коронавируса. Соцработники помогают старшему поколению записаться на удобную дату и время вакцинации.

Поквартирный обход проходит с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00. Социальных работников можно отличить по бейджам с персональными данными. На каждом из них есть имя работника, название центра социального обслуживания, где работает сотрудник, и подпись руководителя окружного управления социальной защиты населения.