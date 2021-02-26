Столичные соцработники получили более 75 тысяч заявок на доставку лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Социальные работники столицы получили свыше 75 тысяч заявок на доставку лекарств. Обращения горожан координируются на единой цифровой платформе, куда они поступают через горячую линию комплекса соцразвития, которая возобновила свою работу. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отмечается, что ежедневно на горячую линию поступает 1,1 тысячи заявок на получение услуг, из них почти половина – на доставку лекарственных средств.

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак рассказал, что каждый день поступает более 500 заказов на доставку лекарств, более 300 из которых – льготные.

"Всего с момента возобновления работы горячей линии было получено заявок на более 75 тысяч услуг по доставке лекарств", – отметил Стружак.

Заказать услуги по приобретению и доставке продуктов, товаров первой необходимости и лекарств могут пожилые люди, москвичи с хроническими заболеваниями.

Социальный работник территориального центра соцобслуживания "Бабушкинский" Елена Геращенко рассказала, есть особые правила по доставке лекарств.

"Сначала мы уточняем все детали. После этого отправляемся в аптеку или аптечный пункт поликлиники. За каждый препарат, полученный в поликлинике, социальный работник расписывается в специальном реестре", – приводятся в материале слова Геращенко.

Горячая линия комплекса социального развития столицы работает каждый день с 08:00 до 21:00. Позвонить можно по телефону 8 (495) 870-45-09.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что соцработники столицы в прошлом году оказали почти 30 миллионов услуг для 120 тысяч горожан, находящихся на надомном обслуживании. Она подчеркнула, что раньше большую часть времени занимала доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, а теперь цифровые сервисы позволяют сэкономить 40% времени в пользу оказания помощи в домашних делах.