Около 30 млн социальных услуг на дому оказали москвичам в 2020 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Соцработники столицы в прошлом году оказали почти 30 миллионов услуг для 120 тысяч горожан, находящихся на надомном обслуживании. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в начале прошлого года был введен новый перечень и стандарт оказания соцуслуг. Это, по ее словам, позволило распределить нагрузку на соцработников.

Она подчеркнула, что раньше большую часть времени занимала доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, а теперь цифровые сервисы позволяют сэкономить 40% времени в пользу оказания помощи в домашних делах.

"Так, например, среди почти 30 миллионов соцуслуг, оказанных москвичам на надомном обслуживании, 1,5 миллиона составили как раз услуги из нового перечня", – приводятся в сообщении слова Раковой.

Как отмечается, основными задачами соцработников являются уход за жителями столицы и оказание помощи в разных бытовых делах.

"Раньше часть этих услуг, например приготовление горячей пищи, сопровождение на прогулку, смена постельного белья, оказывалась только платно", – сказала она.

Вице-мэр добавила, что в настоящее время миссией соцработника является уход за горожанами.

В новогодние праздники соцработники получили заявки на оказание 21 721 услуги. Чаще всего горожане просили доставить лекарства или продукты. Больше всего прошли социальные работники из САО – 15 тысяч километров. Чуть меньше у коллег из СВАО и ВАО – 12,5 тысячи километров. Третье место занимают соцработники ЮАО – 12 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что москвичи более 1,6 миллиона раз обратились в call-центр комплекса социального развития столицы. За это время им было оказано более 640 тысяч услуг, из которых 4,5 тысячи были обработаны в новогодние праздники.