Соцработники Москвы в январе прошли более 120 тыс км

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За 29 дней этого года соцработники столицы прошли более 120 тысяч километров. Они выполняли заказы от москвичей, оставленные на горячей линии комплекса социального развития, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

"Прошлый год стал непростым для всех нас. За это время горячая линия комплекса социального развития приняла более 1,6 миллиона звонков. Для того, чтобы обеспечить москвичей необходимым, наши соцработники ежедневно проходят десятки километров. Только в январе они преодолели более 120 тысяч километров", – рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Во время новогодних праздников социальные работники также продолжали работать. С 1 января они получили заявки на оказание 21 721 услуги. Чаще всего горожане просили доставить лекарства или продукты.

Больше всего прошли социальные работники из САО – 15 тысяч километров. Чуть меньше у коллег из СВАО и ВАО – 12,5 тысячи километров. Третье место занимают соцработники ЮАО – 12 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что москвичи более 1,6 миллиона раз обратились в call-центр комплекса социального развития столицы. За это время им было оказано более 640 тысяч услуг, из которых 4,5 тысячи были обработаны в новогодние праздники.