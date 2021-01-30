Соцработники Москвы в январе прошли более 120 тыс км

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
За 29 дней этого года соцработники столицы прошли более 120 тысяч километров. Они выполняли заказы от москвичей, оставленные на горячей линии комплекса социального развития, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
"Прошлый год стал непростым для всех нас. За это время горячая линия комплекса социального развития приняла более 1,6 миллиона звонков. Для того, чтобы обеспечить москвичей необходимым, наши соцработники ежедневно проходят десятки километров. Только в январе они преодолели более 120 тысяч километров", – рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.
Во время новогодних праздников социальные работники также продолжали работать. С 1 января они получили заявки на оказание 21 721 услуги. Чаще всего горожане просили доставить лекарства или продукты.
Больше всего прошли социальные работники из САО – 15 тысяч километров. Чуть меньше у коллег из СВАО и ВАО – 12,5 тысячи километров. Третье место занимают соцработники ЮАО – 12 тысяч километров.
Ранее сообщалось, что москвичи более 1,6 миллиона раз обратились в call-центр комплекса социального развития столицы. За это время им было оказано более 640 тысяч услуг, из которых 4,5 тысячи были обработаны в новогодние праздники.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: