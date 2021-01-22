Москвичи получили более 640 тыс услуг благодаря горячей линии комплекса соцразвития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москвичи более 1,6 миллиона раз обратились в call-центр комплекса социального развития столицы. За это время им было оказано более 640 тысяч услуг, из которых 4,5 тысячи были обработаны в новогодние праздники, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Специально для людей, соблюдающих домашний режим, в марте была создана горячая линия по вопросам коронавируса. Каждый день на помощь москвичам выходят семь тысяч социальных работников. С начала работы на горячей линии было принято более 1,6 миллиона звонков и оформлено более 640 тысяч социальных услуг", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что специалисты call-центра отвечают на вопросы о коронавирусе, а также принимают заявки на доставку лекарств, корма для животных, дров, угля и других товаров первой необходимости. За работой сотрудников следит отдел контроля качества.
Отмечается, что чаще всего на горячую линию поступают звонки от жителей юга столицы. В общей сложности они обратились в call-центр более 15 тысяч раз. Активно обращаются за помощью также жители САО (более 14 тысяч), ЗАО и СВАО (более 13 тысяч) и ВАО (более 12 тысяч).
В начале декабря прошлого года сообщалось, что за два месяца социальные работники выполнили 14 тысяч заявок по доставке продуктов москвичам. Всего операторы горячей линии приняли более 92 тысяч заявок на 98 тысяч услуг. Чаще всего горожане просили доставить продукты питания и товары первой необходимости – за 68 дней общий вес заказов составил более 83 тонн.
Обратиться в call-центр можно, позвонив по номеру телефона +7 (495) 870-45-09. Прием заявок осуществляется ежедневно с 08:00 до 21:00.
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