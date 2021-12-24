Собянин поручил перевести услуги по обмену и приватизации жилья в электронный вид

10:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поручил перевести госуслуги по приватизации, деприватизации, обмену и социальному найму жилья, находящегося в собственности города, в электронный вид.
Чтобы упростить порядок предоставления госуслуг в жилищной сфере, власти столицы решили объединить регламент предоставления следующих услуг:
Получить ответы на возникшие вопросы можно будет на горячей линии или воспользовавшись видеоконсультациями департамента городского имущества. Для этого в каталоге услуг на портале mos.ru необходимо выбрать сервис "Запись на прием в центры госуслуг и ведомства", указать там профильное ведомство, выбрать онлайн-консультацию по интересующему вопросу, желаемую дату и время.
Затем заявитель получит подтверждение записи на консультацию в личном кабинете, а в выбранный день на электронную почту придет ссылка на видеосервис.
Ранее правительство Москвы приняло решение перевести в электронный вид ряд услуг для горожан с инвалидностью. Речь идет о получении техсредств реабилитации, в частности кресел-колясок и протезно-ортопедических изделий, обеспечении собакой-поводырем и компенсации расходов на ее содержание, оказании услуг по сурдопереводу.
Все эти услуги с 24 декабря доступны онлайн в разделе "Социальная поддержка/Инвалидам" на портале mos.ru. Ожидается, что новыми онлайн-услугами смогут воспользоваться более 260 тысяч горожан с инвалидностью.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: