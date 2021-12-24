Собянин поручил перевести услуги по обмену и приватизации жилья в электронный вид

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поручил перевести госуслуги по приватизации, деприватизации, обмену и социальному найму жилья, находящегося в собственности города, в электронный вид.

Чтобы упростить порядок предоставления госуслуг в жилищной сфере, власти столицы решили объединить регламент предоставления следующих услуг:

получение согласия на обмен жильем, занимаемым гражданами по договорам социального найма, и заключение договоров социального найма по итогам обмена жильем (срок предоставления – 20 рабочих дней);

заключения договора социального найма жилья, принадлежащего городу, и дополнительного соглашения к договору пользования или найма жилья, принадлежащего городу (срок предоставления – 30 рабочих дней);

приватизация гражданами жилья и передача гражданами приватизированного жилья в собственность города (срок предоставления – 46 рабочих дней и 23 рабочих дня соответственно).



Новые правила вступят в силу в течение 2022 года. Ожидается, что услугами каждый год будут пользоваться около 40 тысяч человек, в том числе в электронном виде.

Получить ответы на возникшие вопросы можно будет на горячей линии или воспользовавшись видеоконсультациями департамента городского имущества. Для этого в каталоге услуг на портале mos.ru необходимо выбрать сервис "Запись на прием в центры госуслуг и ведомства", указать там профильное ведомство, выбрать онлайн-консультацию по интересующему вопросу, желаемую дату и время.

Затем заявитель получит подтверждение записи на консультацию в личном кабинете, а в выбранный день на электронную почту придет ссылка на видеосервис.

Ранее правительство Москвы приняло решение перевести в электронный вид ряд услуг для горожан с инвалидностью. Речь идет о получении техсредств реабилитации, в частности кресел-колясок и протезно-ортопедических изделий, обеспечении собакой-поводырем и компенсации расходов на ее содержание, оказании услуг по сурдопереводу.

Все эти услуги с 24 декабря доступны онлайн в разделе "Социальная поддержка/Инвалидам" на портале mos.ru. Ожидается, что новыми онлайн-услугами смогут воспользоваться более 260 тысяч горожан с инвалидностью.