Сбер вводит пониженную ставку по ипотеке в новостройках и на вторичном рынке

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Сбербанк с 30 мая снижает ставки для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Снижение составит до 3,3 процентных пункта в зависимости от конкретной программы жилищного кредитования. При этом минимальная ставка устанавливается на уровне 10,9%.

Кроме того, в Сбербанке снизили ставки по потребительским кредитам. Уже с 28 мая минимальная ставка будет установлена на отметке в 15,9% годовых. В результате последних изменений снижение составило 2 процентных пункта.

Наконец, кредитная организация уменьшила ставки по рублевым вкладам. Максимальная доходность теперь составляет 9,5% вместо ранее установленных 12%.

Банк России в четверг, 26 мая, снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых. Регулятор объяснил этот шаг снижением рисков для финансовой стабильности страны.