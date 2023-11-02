Россияне будут отдыхать 10 дней в новогодние праздники

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В предстоящие новогодние праздники россиян ждут 10 выходных дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по трудовому праву Татьяну Нечаеву.

Отдохнуть получится подольше за счет того, что два последних дня года, 30 и 31 декабря, выпадают на субботу и воскресенье.

Согласно постановлению правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году", выходной день с субботы, 6 января, переносится на 10 мая, а с воскресенья, 7 января, – на вторник, 31 декабря 2024 года.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно.

В связи с празднованием Дня народного единства 4, 5 и 6 ноября в России будут выходными. Однако некоторые россияне продолжат работать в период праздников. Согласно статье 153 Трудового кодекса (ТК) России, им должны оплачивать рабочую смену в двойном размере.

Предпраздничный день, 3 ноября, должен быть сокращенным. Однако продолжительность рабочего дня не должна сказаться на оплате. Если же сокращения рабочего дня не предусмотрено, сотрудник обязан получить оплату за сверхурочную работу.