Театр на Таганке отпразднует день рождения в формате онлайн-конференции

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Московский Театр на Таганке отпразднует день своего рождения в формате онлайн-конференции, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Встреча пройдет 23 апреля в 15:00 на официальном сайте театра.
Датой своего основания театр считает 23 апреля 1964 года, когда выпускники Театрального училища имени Бориса Щукина сыграли свой дипломный спектакль на сцене тогда еще не очень популярного Московского театра драмы и комедии. Это была постановка Юрия Любимова по пьесе Бертольта Брехта "Добрый человек из Сезуана".
Ранее в том же году Любимова назначили на должность главного режиссера театра. Он полностью обновил репертуар и провел дополнительный набор в труппу. Таким образом, "Добрый человек" стал первым спектаклем, который показал обновленный театр.
Тогда же зрители начали называть культурное учреждение Театром на Таганке, а впоследствии это название стало официальным. Ежегодно театр отмечает день рождения показом "Доброго человека", который до сих пор сохранился в репертуаре.
В этом году артисты труппы театра и художественный руководитель Ирина Апексимова встретятся онлайн. Они споют гимн Театра на Таганке – песню Владимира Высоцкого "Дорога", вспомнят историю спектакля и поговорят о тех, кто стоял у истоков театра – Владимире Высоцком, Леониде Филатове и Юрии Любимове.
Несмотря на то что все городские учреждения закрыты для посетителей из-за коронавируса, культурная жизнь Москвы продолжается в режиме онлайн. Свои особые программы подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки Москвы.
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