Еще 17 имеющих архитектурную ценность зданий сохранят в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках программы реновации в столице сохранят еще 17 домов, представляющих архитектурную ценность, сообщает пресс-служба председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Отмечается, что по поручению Сергея Собянина специалисты проанализировали возможности сохранения еще 22 домов, вошедших в программу реновации. В результате решено сохранить 15 зданий. В ходе разработки проекта выявили еще два дома, которые составляют неотъемлемую часть градостроительных ансамблей города. Их также решили сохранить.

Все жилые дома, представляющие историко-архитектурную и градостроительную ценность, расселят. Жителям предоставят новые квартиры, а здания реконструируют. После реконструкции эти дома приспособят под нужды района.

Сегодня в программу реновации входит 5 175 домов. Их жители переедут в современные новостройки и получат квартиры с готовой улучшенной отделкой.

Ранее сообщалось, что в Восточном округе столицы построят дом с выступающими ступенчатыми фасадами. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что данный дом станет одним из эталонных, которые строят по программе реновации. Стартовая площадка находится по адресу улица Новогиреевская, владения 24а/1 и 24а/2.

