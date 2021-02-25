Еще 17 имеющих архитектурную ценность зданий сохранят в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В рамках программы реновации в столице сохранят еще 17 домов, представляющих архитектурную ценность, сообщает пресс-служба председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
Отмечается, что по поручению Сергея Собянина специалисты проанализировали возможности сохранения еще 22 домов, вошедших в программу реновации. В результате решено сохранить 15 зданий. В ходе разработки проекта выявили еще два дома, которые составляют неотъемлемую часть градостроительных ансамблей города. Их также решили сохранить.
Все жилые дома, представляющие историко-архитектурную и градостроительную ценность, расселят. Жителям предоставят новые квартиры, а здания реконструируют. После реконструкции эти дома приспособят под нужды района.
Сегодня в программу реновации входит 5 175 домов. Их жители переедут в современные новостройки и получат квартиры с готовой улучшенной отделкой.
Ранее сообщалось, что в Восточном округе столицы построят дом с выступающими ступенчатыми фасадами. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что данный дом станет одним из эталонных, которые строят по программе реновации. Стартовая площадка находится по адресу улица Новогиреевская, владения 24а/1 и 24а/2.
"Мосгорсправка": переезд по реновации
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