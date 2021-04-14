Более 20 новостроек в Москве передадут под заселение по программе реновации к лету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В период с апреля по июнь 2021 года запланирована передача 22 новостроек по программе реновации в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
"По программе реновации в Москве во II квартале текущего года мы планируем передать под заселение 22 новостройки, расположенные в восьми административных округах. В общей сложности нам предстоит расселить более трех тысяч семей, проживающих в 40 домах", – рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин.
Расселение участников коснется Северного, Северно-Восточного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Южного, Западного и Северо-Западного округов. Первыми заветные ключи от новых квартир получат жители районов Богородское, Западное Дегунино, Восточное Измайлово и Тимирязевский.
Ранее в районе Метрогородок завершилось строительство дома для расселения по программе реновации. Новостройка, возведенная по индивидуальному проекту, расположена по адресу Открытое шоссе, владение 26, корпус 6.
В доме 48 квартир с улучшенной отделкой, две из которых подходят для маломобильных жильцов. В таких квартирах расширили коридоры и установили специальную сантехнику.
22 новостройки заселят по программе реновации в Москве до июля
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