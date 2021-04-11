Собянин рассказал о второй волне реновации в Москве

09:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вторая волна реновации в столице будет круче и больше, чем первая. Такое заявление сделал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну", – сказал мэр.
Он подчеркнул, что когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом снесут старые пятиэтажки, на этих площадках начнется вторая волна программы.
Мэр добавил, что в столице есть ряд сложных с точки зрения проектирования районов. "Это такая кропотливая, штучная работа", – заявил он.
Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок. Новые площадки располагаются в шести округах и 10 районах столицы. Объем возводимого на них жилья составит 225,4 тысячи квадратных метров. Таким образом удастся расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тысячи квартир. Новое комфортное жилье получат 8,2 тысячи москвичей.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин ранее сообщил, что около 70 новостроек отдадут в этом году под расселение участников программы реновации в Москве.
По его словам, в городе около 34 тысяч человек находятся в стадии расселения – это жители 224 домов. Из этого числа более 25,5 тысячи горожан уже получили новые квартиры. Новое жилье планируется предоставить еще 32 тысячам жителей.
Программа реновации стартовала в 2017 году. Она была создана для предотвращения появления аварийного жилья в городе. Левкин подчеркнул, что основой новых принципов развития города стала ориентированность на развитие человеческого потенциала.
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