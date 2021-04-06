Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

В материале отмечается, что в общей сложности в программу включено 500 стартовых площадок.

"Перечень стартовых площадок – кварталов (территорий), на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации, – увеличился на 12 адресов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – говорится в сообщении.

Новые площадки располагаются в шести округах и 10 районах столицы. Объем возводимого на них жилья составит 225,4 тысячи квадратных метров. Таким образом удастся расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тысячи квартир. Новое комфортное жилье получат 8,2 тысячи москвичей.

В пресс-службе рассказали, что из 12 адресов четыре площадки располагаются на месте домов, включенных в программу реновации.

"Таким образом, правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны реновации", – заключается в материале.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в Москве расселили 86 домов. В рамках программы реновации новые квартиры получили свыше 26 тысяч человек, всего в стадии расселения находятся 34,3 тысячи горожан.