Строительство жилого дома по программе реновации завершено в районе Метрогородок

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В районе Метрогородок завершено строительство дома для расселения по программе реновации. Об этом сообщается на сайте столичного департамента строительства.

"Оформлены документы для ввода в эксплуатацию жилого дома для расселения по программе реновации на востоке столицы", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

В материале уточняется, что новостройка, возведенная по индивидуальному проекту, расположена по адресу Открытое шоссе, владение 26, корпус 6. В доме 48 квартир с улучшенной отделкой, две из которых подходят для маломобильных жильцов. В таких квартирах расширили коридоры и установили специальную сантехнику.

Первые этажи дома займут коммерческие организации – аптеки, магазины, кафе, детские центры. Территорию двора благоустроили и озеленили. Рядом с новостройкой появились детская и спортивная площадки с покрытием из резиновой крошки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что вторая волна реновации в столице будет круче и больше, чем первая. Он подчеркнул, что, когда первая часть горожан заселится по программе реновации в стартовые дома и рядом снесут старые пятиэтажки, на этих площадках начнется вторая волна программы.