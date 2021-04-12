Строительство жилого дома по программе реновации завершено в районе Метрогородок

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В районе Метрогородок завершено строительство дома для расселения по программе реновации. Об этом сообщается на сайте столичного департамента строительства.
"Оформлены документы для ввода в эксплуатацию жилого дома для расселения по программе реновации на востоке столицы", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.
В материале уточняется, что новостройка, возведенная по индивидуальному проекту, расположена по адресу Открытое шоссе, владение 26, корпус 6. В доме 48 квартир с улучшенной отделкой, две из которых подходят для маломобильных жильцов. В таких квартирах расширили коридоры и установили специальную сантехнику.
Первые этажи дома займут коммерческие организации – аптеки, магазины, кафе, детские центры. Территорию двора благоустроили и озеленили. Рядом с новостройкой появились детская и спортивная площадки с покрытием из резиновой крошки.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что вторая волна реновации в столице будет круче и больше, чем первая. Он подчеркнул, что, когда первая часть горожан заселится по программе реновации в стартовые дома и рядом снесут старые пятиэтажки, на этих площадках начнется вторая волна программы.
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