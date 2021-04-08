В Северном Измайлове началось строительство дома по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства
В районе Северное Измайлово началось строительство дома по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства.
Дом возводится на улице Константина Федина, владении 3. Сейчас там ведутся работы по устройству шпунтового ограждения котлована и выносу теплосети из пятна застройки. Дом планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.
Строительство ведется на месте ранее снесенной пятиэтажки, жители которой получили новые квартиры в новостройке на 5-й Парковой улице, 62Б.
Здание переменной этажности с подземной автостоянкой будет состоять из двух секций. Дом рассчитан на 132 квартиры, общая площадь которых составит более 7,544 тысячи квадратных метров. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.
Первый этаж новостройки будет нежилым, здесь расположатся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В каждой секции разместятся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения, два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 килограммов и 1 тонна.
Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
Территорию у жилого дома благоустроят. Появится детская площадка и площадки для отдыха взрослых. Вблизи дома также высадят цветники, кустарники и деревья.
Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок. Новые площадки располагаются в шести округах и 10 районах столицы. Объем возводимого на них жилья составит 225,4 тысячи квадратных метров. Таким образом удастся расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тысячи квартир. Новое комфортное жилье получат 8,2 тысячи москвичей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: