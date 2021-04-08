В Северном Измайлове началось строительство дома по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства

В районе Северное Измайлово началось строительство дома по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Дом возводится на улице Константина Федина, владении 3. Сейчас там ведутся работы по устройству шпунтового ограждения котлована и выносу теплосети из пятна застройки. Дом планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Строительство ведется на месте ранее снесенной пятиэтажки, жители которой получили новые квартиры в новостройке на 5-й Парковой улице, 62Б.

Здание переменной этажности с подземной автостоянкой будет состоять из двух секций. Дом рассчитан на 132 квартиры, общая площадь которых составит более 7,544 тысячи квадратных метров. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первый этаж новостройки будет нежилым, здесь расположатся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В каждой секции разместятся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения, два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 килограммов и 1 тонна.

Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Территорию у жилого дома благоустроят. Появится детская площадка и площадки для отдыха взрослых. Вблизи дома также высадят цветники, кустарники и деревья.

Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок. Новые площадки располагаются в шести округах и 10 районах столицы. Объем возводимого на них жилья составит 225,4 тысячи квадратных метров. Таким образом удастся расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тысячи квартир. Новое комфортное жилье получат 8,2 тысячи москвичей.

