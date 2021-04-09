Жителей 220 домов в ВАО Москвы начнут расселять в рамках программы реновации до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
До 2024 года в рамках первого этапа реновации в Восточном административном округе запланировано начать расселение жителей 220 домов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
"В настоящее время на востоке столицы переселение ведется в четырех районах округа: Северном Измайлове, Перове, Косино-Ухтомском и Ивановском. Переезд жителей идет из 43 домов. До конца 2024 года мы намерены обеспечить новыми квартирами почти 38 тысяч человек, которые проживают в 220 домах. Можно констатировать, что уже на одну пятую выполнены планы по переселению на первом этапе программы", – рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин.
Он отметил, что в округе уже сдали четыре новостройки. Два дома находятся в районе Перово – на улицах 2-й Владимирской и Плеханова. Один – на улице Миллионной в Богородском районе. Еще один – в Восточном Измайлове на 13-й Парковой улице.
В ведомстве уточнили, что в Восточном округе общее количество домов, включенных в реновацию, составляет 1 062. Общая площадь квартир – почти 3,4 миллиона квадратных метров, где проживает более 200 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок. Их общее количество увеличилось до 500.
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