Семь домов расселили на юге Москвы по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С момента запуска программы реновации столичного жилфонда на территории районов Нагатинский Затон, Нагорный и Москворечье-Сабурово расселено семь домов, в которых проживали более тысячи человек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Сейчас демонтировали два дома, еще пять в обозримом будущем сохранят из-за их культурной и архитектурной ценности.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, планируется сохранить дом 66, корпус 1, дом 68, корпус 1, дом 70, корпус 1, и дом 72, корпус 1, на Каширском шоссе, а также дом 2/1, корпус 9, на улице Малой Тульской.

На сегодняшний день расселение ведется в пяти районах Южного округа – Нагатинский Затон, Нагорном, Москворечье-Сабурово, Даниловском, Чертаново Южное.

Как подчеркнул Левкин, под расселение передали пять новостроек. При этом 2,5 тысячи жителей из 19 домов либо находятся в стадии переезда, либо уже завершили переезд.

В Южном административном округе в программу реновации включено 378 домов. Для волнового расселения жителей в ЮАО подобрана 51 стартовая площадка. Всего в новые дома планируется заселить 26 тысяч жителей.

Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики объявили, что в период с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Речь идет о домах в восьми административных округах Москвы.