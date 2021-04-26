Семь домов расселили на юге Москвы по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
С момента запуска программы реновации столичного жилфонда на территории районов Нагатинский Затон, Нагорный и Москворечье-Сабурово расселено семь домов, в которых проживали более тысячи человек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Сейчас демонтировали два дома, еще пять в обозримом будущем сохранят из-за их культурной и архитектурной ценности.
По словам главы ведомства Сергея Левкина, планируется сохранить дом 66, корпус 1, дом 68, корпус 1, дом 70, корпус 1, и дом 72, корпус 1, на Каширском шоссе, а также дом 2/1, корпус 9, на улице Малой Тульской.
На сегодняшний день расселение ведется в пяти районах Южного округа – Нагатинский Затон, Нагорном, Москворечье-Сабурово, Даниловском, Чертаново Южное.
Как подчеркнул Левкин, под расселение передали пять новостроек. При этом 2,5 тысячи жителей из 19 домов либо находятся в стадии переезда, либо уже завершили переезд.
В Южном административном округе в программу реновации включено 378 домов. Для волнового расселения жителей в ЮАО подобрана 51 стартовая площадка. Всего в новые дома планируется заселить 26 тысяч жителей.
Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики объявили, что в период с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Речь идет о домах в восьми административных округах Москвы.
"Это наш город": в Москве демонтировали 50 старых домов по программе реновации
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