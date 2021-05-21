Росреестр по Москве зарегистрировал 27 домов по реновации с января по апрель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Росреестр по столице поставил на кадастровый учет 27 домов по программе реновации жилья за четыре месяца. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, стало известно, что в рамках программы реновации на кадастровый учет поставлен дом, находящийся по адресу улица Флотская, дом 68, корпус 2. Также зарегистрировано право собственности города на первую квартиру.

По словам главы столичного управления Игоря Майданова, новостройка стала 27-м домом, поставленным на кадастровый учет с начала 2021 года.

В пресс-службе также отметили, что в апреле управлением уже были проведены учетно-регистрационные действия в отношении первого корпуса, который был возведен в рамках программы по адресу улица Флотская, дом 68. Общая площадь нового односекционного дома составляет 13,9 тысячи квадратных метров.

Ранее Росреестр поставил на кадастровый учет два дома по программе реновации на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки.

В односекционном доме общей площадью 13,1 тысячи квадратных метров на Волгоградском проспекте, доме 105А, уже зарегистрировано право собственности города на первую квартиру. Всего там их 142, из которых 47 – однокомнатные, 75 – двухкомнатные, 20 – трехкомнатные.