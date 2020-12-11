В Кузьминках двум домам по программе реновации присвоили кадастровые номера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Росреестр поставил на кадастровый учет два дома по программе реновации на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки, сообщает пресс-служба ведомства.

В односекционном доме общей площадью 13,1 тысячи квадратных метров на Волгоградском проспекте, доме 105А уже зарегистрировано право собственности города на первую квартиру. Всего там их 142, из которых 47 – однокомнатные, 75 – двухкомнатные, 20 – трехкомнатные.

Второй дом двухсекционный, с переменной этажностью площадью 11,1 тысячи квадратных метров. Он находится на Волгоградском проспекте, доме 161А. В доме расположено 105 квартир, из которых 21 – однокомнатная, 64 – двухкомнатные, 20 – трехкомнатные.

На первом этаже обоих домов разместятся нежилые объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Таким образом, в Кузьминках с начала года кадастровый номер присвоен уже трем домам. С начала реализации программы обновления жилфонда в ЮВАО поставили на кадастровый учет 10 домов и зарегистрировали права почти 700 москвичей.

ЮВАО занимает третье место по количеству жилых многоквартирных домов, которым управление присвоило кадастровые номера.

В районе Бирюлево Западное три жилых корпуса на 312 квартир планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году по программе реновации. Там уже завершены работы по возведению монолита и фасадов, ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем и отделке квартир.

Здания будут оборудованы автоматизированной системой контроля и учета энергопотребления. Все квартиры будут отделаны в соответствии с современными стандартами, а четыре из них будут специально оборудованы для маломобильных жильцов.