Три жилых корпуса планируют ввести в эксплуатацию в Бирюлеве Западном в 2021 году

17:04
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Три жилых корпуса на 312 квартир, строительство которых ведется в рамках программы реновации, планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году в московском районе Бирюлево Западное. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
"В районе Бирюлево Западное по адресу Харьковский проезд, владение 1/1, ведется строительство трех корпусов жилого дома по программе реновации. В настоящее время работы по возведению монолита и фасадов завершены, ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем и отделке квартир. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году", – сообщил глава департамента Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что здания возводятся по индивидуальному проекту. Они будут оборудованы автоматизированной системой контроля и учета энергопотребления. Всего в трех корпусах будет 312 квартир: 208 двухкомнатных, 80 однокомнатных и 24 трехкомнатных общей площадью 17 566 квадратных метров. Все квартиры будут отделаны в соответствии с современными стандартами, а четыре из них будут специально оборудованы для маломобильных жильцов – в них увеличат ширину дверных проемов и коридоров и установят особую сантехнику. Территория вокруг дома будет озеленена, ее обустроят зонами отдыха, а также спортивной и детской площадками.
"Первый этаж домов будет нежилым. Здесь разместятся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Также здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Для удобства перемещения между этажами в доме установят лифты грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации", – говорится в сообщении.
Всего, по словам Загрутдинова, в настоящее время на территории ЮАО в рамках программы реновации строятся 19 домов на 4 235 квартир общей площадью 238,8 тысячи квадратных метров. В районе Бирюлево Западное новые квартиры получат жители 15 жилых домов.
Реализация программы реновации в округе началась в сентябре 2018 года. Тогда первыми в новостройку на Судостроительной улице, 17, переехали жители Нагатинского Затона. Позже под заселение передали дом 7, корпус 2, на улице Борисовские Пруды и дом 3 на Судостроительной улице.
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