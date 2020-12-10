Свыше 500 семей расселили на юге столицы с начала программы реновации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На юге столицы с начала программы реновации уже расселили 543 семьи, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
"С момента запуска программы реновации на юге Москвы начато переселение 577 семей, при этом 543 уже отпраздновали новоселье", – приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Сергея Левкина.
По его словам, в программу реновации в ЮАО включено 378 жилых домов, в которых проживают 28,5 тысячи семей. Для реализации программы, по словам Левкина, подобраны 44 стартовые площадки. В настоящее время расселение проходит в районах Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон и Нагорный.
Ранее в столичном Стройкомплексе рассказали, что по программе реновации в Москве уже построили более 1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. За все время реализации проекта построено 80 жилых домов, 62 из которых переданы под заселение.
В столичном районе Богородское было завершено строительство жилого дома на 96 квартир в рамках программы реновации. Новый дом рассчитан на 96 квартир.
Собянин: более 28 тыс москвичей получили новые квартиры по программе реновации
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