Строительство дома по программе реновации завершено в районе Богородское

16:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столичном районе Богородское завершено строительство жилого дома на 96 квартир в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.
"В районе Богородское по адресу улица Миллионная, владение 3, готовится к вводу жилой дом для расселения по программе реновации. На объекте завершены все строительные работы и благоустройство придомовой территории", – сообщил глава ведомства Рафик Загрутдинов.
Сообщается, что новый дом рассчитан на 96 квартир – 72 двухкомнатных, 12 однокомнатных и 12 трехкомнатных общей площадью 5 435 квадратных метров. Дом оборудован системой охраны входов, видеонаблюдения и противопожарной системой. Кроме того, строители озеленили и обустроили придомовую территорию: во дворе расположены детская и спортивная площадки с покрытием из резиновой крошки.
"Всего в ВАО новые квартиры получат жители 1 061 дома площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Утверждено 82 стартовых площадки мощностью 1,5 миллиона квадратных метров. В районе Богородское новые квартиры получат жители 143 домов площадью 430 тысяч квадратных метров. Утверждено пять стартовых площадок мощностью 82 тысячи квадратных метров", – сказал Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что в районе Богородское построят детский сад на 275 мест. Глава Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказывал, что трехэтажное здание возведут в Тюменском проезде. Обучение в нем будет осуществляться в 11 группах, каждая из которых рассчитана на 25 мест.
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