В Москве выполнен годовой план по вводу недвижимости – Бочкарев

15:21
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве за 11 месяцев 2020 года построили более 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом сообщается на портале столичного Стройкомплекса.
"Это даже несколько превышает установленный план. Москве удалось сохранить высокий темп строительства недвижимости, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничительные меры", – заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что на достаточно высоком уровне держится непосредственно ввод недвижимости. По словам Бочкарева, сдано почти 3,9 миллиона квадратных метров жилья.
Заммэра Москвы объяснил, что значительная часть жилья в городе возводится за счет инвесторов. Помимо жилья и социальных объектов, в таком формате построили 14 административно-деловых зданий, 10 гостиниц, три производственных и 12 коммунально-складских объектов.
Накануне в пресс-службе Стройкомплекса сообщили, что в столице был выполнен план по строительству дорог. В эксплуатацию ввели 103,4 километра дорожного полотна, 17 пешеходных переходов и 23 транспортных сооружения.
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