План по строительству дорог досрочно выполнили в столице

15:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.
Как уточняется, в городе с начала года было построено и введено в эксплуатацию 103,4 километра дорог, 23 различных транспортных сооружения и 17 пешеходных переходов.
"В этом году уже к началу декабря годовой план по вводу дорожных объектов выполнен. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 7 километров, в том числе завершить строительство развязки МКАД – Волоколамское шоссе и первого этапа Внуковского шоссе", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Вице-мэр подчеркнул, что в этом году в эксплуатацию ввели участок проспекта Генерала Дорохова – от улицы Минской до ТТК, улично-дорожную сеть для транспортного обслуживания Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское", дублер Калужского шоссе.
Руководитель проекта "Пробок.Нет" Александр Шумский ранее рассказал, что Москве удалось переломить ситуацию, когда скорость движения автомобилей в городе падала. По его словам, за прошедшие годы Москва прибавила в средней скорости движения автомобилей, несмотря на то что их число в городе увеличилось на один миллион. Он подчеркнул, что хороших результатов удалось достичь в том числе благодаря строительству новых трасс, реконструкции развязок и других инфраструктурных объектов.
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